Il Milan vuole Gelson Martins, che ha appena risolto il suo contratto con lo Sporting. La Lazio non è d’accordo e va in pressing

Il Milan e la Lazio si scontrano per un esterno portoghese. Si tratta di Gelson Martins, che ha risolto da poco il suo contratto con lo Sporting. Reduce dalla terribile aggressione da parte dei tifosi, ha deciso di dire addio ai biancoverdi. Lo voleva il Milan, Massimiliano Mirabelli è un suo grande estimatore, ma attenzione. La concorrenza per i rossoneri è in Serie A: la Lazio lo ha messo nel mirino e sembra poter superare il Diavolo.

Secondo Il Corriere dello Sport, Martins chiederebbe uno stipendio importante (circa tre milioni), ma la Lazio lo vuole fortemente. Un’altra garanzia richiesta dal giocatore è il possibile pagamento dei danni nella causa con lo Sporting. La Lazio è rimasta ammaliata da Martins e la possibilità di prenderlo a zero ingolosisce Tare. Da parte dei capitolini ci sarà uno sprint, il Milan resta a guardare.