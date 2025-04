Gemmi Empoli: «Sono d’accordo con D’Aversa, speriamo di farlgi uno sgambetto; Salvezza? Ottimista»

Le parole di Roberto Gemmi, direttore sportivo dell’Empoli, prima del calcio d’inizio della partita di Coppa Italia contro il Bologna

Roberto D’Aversa ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del calcio d’inizio di Bologna Empoli. Di seguito le sue parole.

PAROLE D’AVERSA – «Sono d’accordo con i mister, noi abbiamo tutta voglia di fare una bella figura, anche perché arrivare fin qui per me è stato un senso di orgoglio, perché è la prima volta che arriviamo insieme in finale, quindi ci vogliamo stare bene. La partita di andata non è andata benissimo, però c’è senso di riscatto, soprattutto sull’aspetto di fare una bella figura».

SALVEZZA – «L’altra volta che ho detto che ero fiducioso e ottimista, si è infortunato qua a me e ne abbiamo vinto. Io ho una patologia, che sono un ottimista patologico, quindi non ho ancora trovato la cura e spero che non la trovano mai, quindi io resto sempre ottimista».

BOLOGNA SQUADRA PIU’ IN FORMA IN A – «Sì, ce ne sono tante, sicuramente in questo momento il Bologna sia all’andata l’abbiamo incontrato in super forma, adesso è ancora di più perché ha consolidato con delle grandi vittorie. C’è grande stima in tutto l’ambiente Bologna, sono bravi, però speriamo e ci auguriamo di poter fare uno sgambetto sulla prestazione».