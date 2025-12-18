Genoa Atalanta, buone notizie per Palladino con il ritorno in campo di Sulemana! Le ultime sulla Dea in vista del match della sedicesima giornata

Atalanta News
Genoa Atalanta, buone notizie per Palladino con il ritorno in campo di Sulemana!
Genoa Atalanta, Palladino a lavoro per la sedicesima giornata. Il tecnico dei nerazzurri ritrova Sulemana che torna a lavorare individualmente
In casa Atalanta continua il lavoro di avvicinamento alla sfida di Serie A contro il Genoa, in programma domenica 21 alle 20:45 a Marassi. La squadra bergamasca, allenata da Raffaele Palladino ha svolto una doppia seduta tra mattino e pomeriggio, con indicazioni importanti arrivate dall’infermeria.
La notizia più incoraggiante riguarda Kamaldeen Sulemana, esterno offensivo ghanese, che ha ripreso a lavorare individualmente in campo. Percorso simile anche per Mitchel Bakker, laterale olandese, rientrato anch’egli sul terreno di gioco per una fase di riatletizzazione mirata.
Proseguono invece le terapie per Berat Djimsiti, difensore centrale albanese, e per Raoul Bellanova, esterno di spinta. Lo staff medico mantiene un approccio prudente, senza forzare i tempi di recupero in vista dei prossimi impegni.
Il resto della rosa si è allenato regolarmente in gruppo agli ordini di Palladino. Per la giornata di domani è prevista una sola seduta mattutina, nella quale il tecnico inizierà a rifinire le scelte tattiche in vista della trasferta di Genova.
