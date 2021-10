Genoa, Ballardini: «Buon pareggio nonostante un’ora giocata ad altissimi livelli»

Davide Ballardini ha parlato ai microfoni ufficiali del Genoa dopo il pareggio contro il Sassuolo

«Nella prima mezz’ora non eravamo noi, facevamo fatica nel gioco e nella fase difensiva. Il Sassuolo ha strameritato il vantaggio. Poi abbiamo fatto un secondo tempo straordinario, quindi complimenti per l’ora di gioco fatta e per il pareggio. Nella prima mezz’ora male tutti a partire dall’allenatore. Loro hanno avuto occasioni importanti, noi ne abbiamo avute altrettante. Forse nel secondo tempo meritavamo di più ma eravamo già sotto 2-0. Il Sassuolo ha un gioco consolidato da anni, dei giocatori di grande spessore, dei nazionali. È una squadra che si è consolidata nel tempo, c’è Berardi che è lì da anni, poi hanno degli attaccanti che giocano in Nazionale. Alla fine è un buon pareggio nonostante un’ora giocata ad altissimi livelli».