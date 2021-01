Genoa, Ballardini: «Buona partita ma serve più personalità»

Il tecnico del Genoa Davide Ballardini ha parlato ai canali ufficiali della società dopo la sconfitta sul campo del Sassuolo

SCONFITTA IMMERITATA – «Io non credo he il Genoa meritasse di perdere. Abbiamo giocato contro una squadra di grande qualità. Abbiamo fatto una buona partita in cui abbiamo lottato e sofferto. Il Genoa ha il dovere di avere più personalità».

MIGLIORAMENTI – «Dobbiamo migliorare nel gioco, non dobbiamo avere paura di giocare, dobbiamo giocare con più giocare mantenendo la solidità. Dobbiamo essere più bravi a recuperare la palla nella metà campo avversaria».

BOLOGNA – «Partita difficilissima senza troppo recupero. Il Bologna sta facendo molto bene, sarà difficili ma dovremo per forza fare bene. Non ci sono partite in cui pensare di risparmiarti, da qui alla fine il Genoa non si risparmierà mai».