Le parole di Andreas Blasquez, CEO del Genoa, sul futuro di Patrick Vieira sulla panchina dei rossoblù. I dettagli in merito

Andreas Blasquez ha parlato ai microfoni di Primocanale del momento del Genoa e del futuro di Patrick Vieira.

FUTURO VIEIRA – «E’ una grande persona e un grande allenatore. Una persona che ha saputo unire la squadra che lui pensava forte e si è poi rilevata così. Una persona che ci ha dato ogni giorno gioia, a livello di atteggiamento, a livello personale, a livello di qualità di temperamento e siamo molto contenti di Patrick. Ha un contratto con il Genoa e il mio desiderio è che rimanga qui».

SALVEZZA – «Stiamo lavorando per finire la stagione nel miglior modo possibile. Per me l’obiettivo, l’ho sempre detto, non era la salvezza ma finire a metà classifica. Il nostro obiettivo è questo e continuiamo a fare il meglio possibile in questo campionato».

TANTI GIOVANI – «E’ molto importante schierare giocatori col DNA genoano. Tanti allenatori che sono stati al Genoa lo hanno fatto. Stiamo sfruttando i tanti giovani che abbiamo, L’anno prossimo ci saranno tanti più giovani, stiamo lavorando su tanti ragazzi nel nostro settore giovanile. Vieira l’ha fatto forse di più ultimamente ma siamo contenti in ogni caso».