Genoa Cagliari, Augello: «Ecco quale sarà il vantaggio per la partita di oggi. Nicola ci ha detto...» - Calcio News 24

Tommaso Augello, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro il Genoa. Le sue parole

Tommaso Augello, difensore del Cagliari, ha parlato nel pre partita del match contro il Genoa. Le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

MARASSI – «I consigli gli ha dati il mister, sappiamo i vantaggi e svantaggi di giocare a Genova, se inizieremo bene può essere un vantaggio per noi in uno stadio molto caldo come Marassi»