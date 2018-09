Reduce dal ko contro la Lazio, il Genoa di Davide Ballardini è atteso dalla sfida col Chievo: le parole del tecnico rossoblu in conferenza stampa

Nelle ultime ore si è vociferato di un possibile cambio in panchina per il Genoa, con mister Davide Ballardini in bilico dopo il pesante ko contro la Lazio. I rossoblu cercano riscatto già a partire dalla sfida di domani contro il Chievo, ecco le parole in conferenza stampa del tecnico: «Ci siamo rinforzati in attacco, per quanto riguarda la difesa e il centrocampo dobbiamo ancora dimostrarlo. In ogni caso abbiamo sei punti in classifica, anche se siamo stati superficiali sia contro il Sassuolo che contro la Lazio». E aggiunge: «Dobbiamo essere più compatti, battere il Bologna è stato difficile ma per me il Genoa deve ritrovare solidità e continuità come nella scorsa stagione».

«Portiamo rispetto al nostro avversario ma siamo consapevoli dei nostri mezzi: questo è l’opposto di essere superficiali, atteggiamento che non ci appartiene» ha proseguito Davide Ballardini, che su Marchetti ha evidenziato che «ha bisogno del suo tempo, non giocava da molti mesi». Dopo un commento del caso doping per Giuseppe Rossi, «Ho poche certezze nella mia vita, tra cui quella che Pepito non abbia mai fatto uso di sostanze proibite», Ballardini ha evidenziato sulla formazione che schiererà domani: «Ci sarà qualche cambiamento a livello tecnico, slegato dal turnover: credo che a Roma sia mancata la sicurezza della squadra, ciò che ti da forza in ogni momento della partita».