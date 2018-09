Genoa-Chievo: formazioni ufficiali e partita in diretta live – Serie A 2018/2019

Genoa-Chievo, 6ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazione ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Genoa-Chievo: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 21

Genoa-Chievo: formazioni ufficiali

In attesa di comunicazione ufficiale

Genoa-Chievo: probabili formazioni e pre-partita

Genoa e Chievo si scontrano per la sesta giornata di Serie A TIM. I genoani padroni casa giungono al turno infrasettimanale dopo la pesante sconfitta maturata domenica all’Olimpico di Roma contro la Lazio per 4-1. La sconfitta ha rallentato l’andamento dei grifoni, che con 6 punti si ritrovano all’undicesimo posto dopo due vittorie ed altrettante sconfitte. Discorso diverso per il Chievo, che da fanalino di coda del campionato non ha mai assaporato una vittoria, 2 soli punti all’attivo grazie a due pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultimo passo falso è stato tra le mura amiche del Bentegodi contro l’Udinese, dove il passivo è stato per 2-0. Ballardini conferma il capocannoniere Piatek, con uno tra Medeiros, Kouamé e Pandev accanto a lui nel 3-4-2-1 per il quale dovrebbe optare. Gunter, Romulo, Bessam, Hiljemark e Criscito a centrocampo, non c’è scelta in difesa, spazio a Biraschi, Spolli, Zukanovic, in porta Marchetti. Mister D’Anna pensa a qualche cambio: Sorrentino tra i pali, Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba nel quartetto difensivo, Hetemaj, Radovanovic ed Obi a centrocampo per supportare il tridente Birsa-Stepinski-Giaccherini.

GENOA (3-4-2-1): Marchetti; Biraschi, Spolli, Zukanovic; Gunter, Romulo, Bessam, Hiljemark, Criscito; Kouamé, Piatek. All.: Ballardini

CHIEVO (4-3-3): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Rossettini, Barba; Hetemaj, Radovanovic, Obi; Birsa, Stepinski, Giaccherini. All.: D’Anna

Genoa-Chievo: i precedenti del match

Due successi del Chievo, uno del Genoa, due i pareggi, questo il ruolino di marcia nelle ultime cinque volte che genovesi e clivensi si sono scontrati, tutte le volte che un avversario ha prevalso sull’altro è stato solo per un gol di scarto.

Genoa-Chievo: l’arbitro del match

Il 35enne Pasqua sarà il direttore di gara. Il fischietto nativo di Nocera Inferiore estrae in media 2.5 cartellini gialli a partita, il cartellino rosso molto raramente viene estratto dal suo taschino.

Genoa-Chievo Streaming: dove vederla in tv

Genoa-Chievo sarà trasmessa a partire dalle ore 21 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Calcio 5 (canale 255 dello Sky Box, anche in HD) e in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV.