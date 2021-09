Genoa, Fares: «Esordio così neanche nei sogni, mai neppure immaginato»

L’esterno del Genoa Mohamed Fares è tornato sulla doppietta segnata domenica contro il Cagliari

Mohamed Fares, neo esterno del Genoa, in una intervista a Il Secolo XIX è tornato sulla doppietta di testa decisiva per la vittoria di domenica scorsa in casa del Cagliari.

DOPPIETTA – «Un esordio così neanche nei sogni più belli. Non me lo ero mai neppure immaginato. Fare una doppietta, così, appena entrato. Non è che abbia mai segnato tanto. L’ultimo gol lo avevo fatto nel maggio 2019 al Milan, quando ancora giocavo nella Spal. Però quando ho iniziato a giocare facevo l’attaccante, nelle giovanili facevo l’esterno offensivo e solo dopo sono diventato quello che sono adesso».

IDOLO – «Cristiano Ronaldo. Come per tanti della mia generazione. Un esempio, in campo e fuori, per come gioca e per come si allena».