Genoa Fiorentina, De Rossi: «Sono molto contento dell’atteggiamento. Ecco cosa penso della squadra»
Genoa Fiorentina, De Rossi nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio dei rossoblù contro la Viola. Le sue dichiarazioni.
Daniele De Rossi nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn dopo il pareggio del suo Genoa contro la Fiorentina.
PRESTAZIONE – «Sono molto contento dell’atteggiamento. Questi ragazzi sono davvero incredibili. Queste situazioni si curano con il cuore, poi naturalmente dobbiamo lavorare tanto».
FUTURO – «Dobbiamo continuare a lavorare tanto. La squadra non molla e questa è la base giusta per ripartire. Siamo stati molto bravi a restare in partita».
