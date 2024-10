Genoa Fiorentina, Gilardino: «Gol loro nato da un fallo»

Il tecnico del Genoa ha commentato la sfida persa in casa contro la Fiorentina di Palladino. Le sue parole

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato della gara persa di misura in casa contro la Fiorentina che peggiora ulteriormente la situazione in classe del Grifone. Queste le parole del tecnico rossoblu.

PARTITA – «Non posso rimproverare nulla ai ragazzi per quello che hanno messo. Incontravamo una squadra che nelle ultime partite ha fatto 17 gol e noi non abbiamo concesso. Gli episodi hanno deciso tutto. Manca un giallo a Martinez Quarta, il gol è viziato da un fallo e sono episodi che condizionano la partita. De Gea è stato il migliore in campo. Se uno va a vedere la fotografia della gara ci siamo difesi, perché la Fiorentina ha una qualità superiore, ma dal punto di vista dell’atteggiamento e della prestazione la squadra ha dato tutto quello che poteva dare. Continuiamo a lavorare. Non voglio vedere teste basse»

COME STA LA SQUADRA – «E’ normale. Sono stato giocatore anche io. C’è rammarico e tristezza. Io devo mantenere lucidità e fare la fotografia di questo momento. Siamo in grandissima emergenza, ma i ragazzi che ho a disposizione devo cercare di farli rendere al 110% e fargli fare degli straordinari. Mi auguro si riesca a fare lo straordinario»

BALOTELLI – «Mario è arrivato con grande motivazione e convinzione di dare un contributo allo spogliatoio. Lo conosco, è un ragazzo che va tutelato e messo nelle condizioni di star bene. Valuterò giorno dopo giorno, ora dopo ora per Parma. Se sarà possibile verrà a Parma, sennò valuterò per il Como»

GOL DOPO I CAMBI – «Devo mettere nelle condizioni chi ho a disposizione di essere utile alla causa. Chi ho a disposizione si allena forte, abbiamo incontrato una squadra di grande qualità tecnica. Ho visto le immagini tre volte, il gol è stato viziato da un fallo. Non fa niente, non voglio cercare alibi»

TRE PARTITE – «Chi ho fuori ha giocato otto undicesimi delle gare dall’Inter al Monza. Se giochiamo con questo temperamento a Parma sarà fondamentale. Abbiamo poco tempo per smaltire le scorie negative e prepararci alla sfida di Parma»

RIGORE VASQUEZ – «Io parlerei della partita. Dopo aver tenuto bene il campo contro una squadra che ha dimostrato in questo periodo di essere costruita per i piani alti della classifica. Noi abbiamo tenuto bene, quello che abbiamo creato deve concretizzarsi. C’è margine di miglioramento”.

Hai avuto risposte dai ragazzi?

“Sono orgoglioso di loro, so quanto ci tengono e quanto soffrono in questo momento. C’è tempo e margine, spazio. Io sono nettamente positivo rispetto a tanta gente, a tante persone, magari anche a tanti tifosi. La maggior parte no perché ci è vicina. Io sono positivo perché cerco di guardare il futuro con questa prospettiva. Non posso fare altro che dare fiducia a questi ragazzi che stanno dando tutto”.

Il pubblico ha capito che il campionato sarà molto diverso e ha apprezzato quanto espresso in campo.

“I nostri tifosi sono incredibili. Ci dà sicuramente un piglio in più per le prossime partite perché i ragazzi hanno bisogno di sentire questa vicinanza da parte loro e si aspettano questo da parte del nostro popolo”.

I cambi?

“Chi ho a disposizione in questo momento lo devo cercare di far rendere al massimo. Per me loro sono i giocatori più forti che posso avere. Non posso pensare a chi ho fuori. E’ la risposta che do e bisogna lavorare. Non è semplice lavorare da ultimi in classifica ma è una sfida complicata e difficile ma è un’impresa che dobbiamo provare a vincere”.