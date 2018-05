Astori, l’omaggio del Ferraris durante Genoa-Fiorentina – FOTO

A due mesi dalla tragica scomparsa, Davide Astori è stato omaggiato allo Stadio Ferraris nel corso di Genoa-Fiorentina: applausi del pubblico al minuto 13

Si sta giocando in questi minuti Genoa-Fiorentina allo stadio Ferraris, gara valida per la 36^ giornata di Serie A 2017/2018. Due squadre a caccia di punti per salire in classifica, ma segnaliamo una bellissima iniziativa del club ligure: a due mesi di distanza dalla tragica morte di Davide Astori, morto lo scorso 4 marzo 2018 per cause naturali, il difensore è stato omaggiato al minuto 13.

Una grande dimostrazione di affetto per la famiglia dell’ex difensore della Fiorentina: numero 13 sul tabellone e sui led a bordo campo, il numero di Davide, e la scritta «Ciao Davide». E grande affetto del pubblico dello Stadio Ferraris, che ha omaggiato il calciatore con un lungo e commosso applauso. Ecco la foto del tabellone: