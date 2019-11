Genoa, Ghiglione: «Spal? Sfida fondamentale. Possiamo dire la nostra»

Ghiglione, laterale del Genoa, torna a Ferrara per affrontare la Spal nelle vesti di ex: ecco le sue parole nel pre-partita

Paolo Ghiglione è intervenuto nel pre-partita di Spal-Genoa per sottolineare l’importanza di questa sfida per gli ospiti ai fini della classifica. Ecco le sue parole a Sky Sport.

«Sensazioni da ex? E’ sempre bello tornare in questo stadio, ho dei bei ricordi. Questa è una partita fondamentale, dobbiamo prendere tre punti per respirare di più in questa classifica. Con Thiago Motta abbiamo solo sbagliato una partita, cioè contro l’Udinese, poi abbiamo offerto grandi prestazioni contro Juve e Napoli. Possiamo dire la nostra»