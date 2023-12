Genoa, Gilardino: «Ecco quanti giocatori abbiamo recuperato per il match con il Monza»

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match contro il Monza

PAROLE – «Abbiamo recuperato un po’ di giocatori. Messias ha avuto una settimana di lavoro in più con la squadra, Albert è rientrato e Bani sono due giorni che si allena con la squadra. C’era la voglia di averli il prima possibile, sono giocatori con grandissima qualità tecniche e umane. Aver potuto lavorare insieme a tutto il blocco squadra compatto è stato importante. Le partite sono tutte importanti. Sia quella di domani che le future. Sappiamo la squadra che andiamo ad affrontare, la squadra si difende molto bene con giocatori di qualità. Vogliamo da parte nostra esaltare giocatori di qualità che abbiamo. Quando dovremo difenderci, dovremo farlo in blocco ma quando dovremo determinare dovremmo essere bravi e luci a farlo. Bani? Verrà con noi poi farò delle valutazioni. Ho ancora l’allenamento del pomeriggio per fare delle scelte. Avrà la giusta condizione allenandosi con la squadra ma è importante per il gruppo e verrà con noi».