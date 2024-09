Genoa, Gilardino: «C’è AMAREZZA, è il momento più DIFFICILE da quando sono qui. Per la Juve proverò a fare QUESTO»

Le parole di Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, dopo il derby di Coppa Italia contro la Sampdoria

Alberto Gilardino, allenatore del Genoa, ha parlato a Mediaset dopo il derby perso ai rigori contro la Sampdoria.

SCONFITTA – «C’è amarezza e tristezza, sapevamo il valore della partita per la nostra gente. Stiamo prendendo gol troppo facili, siamo in oggettiva difficoltà forse più mentale che fisica: è il primo momento difficile della mia gestione. I ragazzi hanno messo dentro tutto la partita, così come a Venezia: è la testa che non ci fa stare dentro la gare. Anche quando eravamo in vantaggio, abbiamo perso quel famoso 1% che fa sempre la differenza».

MOMENTO – «La squadra è cambiata in modo enorme, chi è arrivato deve inserirsi ancora al meglio. In partite simili si azzera la qualità e la differenza di categorie. Siamo stati troppo frenetici, stasera serviva più lucidità e possesso. Dovrò trasmettere energie positive in questi due giorni che ci separano dalla Juventus».