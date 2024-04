Genoa Gilardino: i tifosi hanno paura

Il pareggio con il Frosinone ha smorzato gli entusiasmi in casa rossoblu, soprattutto quelli di Alberto Gilardino

Quale futuro per il Genoa? Il pareggio col Frosinone è un ulteriore punto per rafforzare la serenità. Ma ci sono ombre che non rassicurano i supporters del Grifone. Ne scrive primocanale.it., attento ai movimenti in casa rossoblu: «La prestazione coi ciociari non ha convinto i tifosi che la associano non solo agli infortuni di Retegui e Malinovskyi, ma soprattutto alle attenzioni evidenti da parte della Fiorentina su Gilardino. Insomma sentono puzza di bruciato. Il tecnico prima della partita col Frosinone aveva parlato del suo caso: “Non c’è un appuntamento per parlare del mio contratto, ma io penso al campo e con la società parlo ogni giorno. È chiaro però che se verrò chiamato cercherò di capire il progetto e chi saranno i nomi in uscita e quelli in entrata”.

Gila vuole un Genoa ambizioso, in grado di fare un salto in avanti e aspetta di capire le mosse del club senza alzare polveroni, ma neppure può far finta di nulla. Perché la società non affronta il tema? In verità la dirigenza rossoblu non ha fretta e soprattutto fa capire che è certa che Gilardino resterà qui. Inutile dire che la squadra è legata a filo doppio al tecnico e per questo un segnale della società darebbe un ulteriore impulso al Genoa in queste ultime 8 partite perché nessuno vuole rivedere certi finali di stagioni del passato con i giocatori in campo in infradito»