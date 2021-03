Genoa, il ritorno di Destro nel derby per dimenticare l’Inter

Nel derby contro la Sampdoria, Ballardini si affiderà nuovamente a Destro per guidare l’attacco del Genoa

Un turno di riposo contro l’Inter, per caricare le batterie di Destro al meglio in vista del derby genovese. È stata questa l’idea di Davide Ballardini per giocarsi al meglio la stracittadina con i suoi migliori con una forma fisica al massimo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per curare le ferite della sconfitta con i nerazzurri, l’allenatore rossoblù sfrutterà la medicina Destro contro la Sampdoria. Il bomber del Genoa, nove gol in questo campionato, farà coppia con Shomurodov nel derby.

Il mese di marzo sarà fondamentale per il Grifone. Dopo la Samp e la Roma, infatti, la squadra di Ballardini affronterà un trittico importante contro Udinese, Parma e Fiorentina. Tre partite che potranno dire a che punto è arrivato il Genoa.