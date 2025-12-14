Genoa Inter, Chivu nel post partita: «Abbiamo fatto una buona prestazione. L’importante erano i tre punti. Bisseck a destra? Vi spiego questa scelta»

Genoa Inter, le dichiarazioni di Chivu ai microfoni di Sky Sport nel post partita del tecnico nerazzurro. Ecco le sue dichiarazioni

Nel post partita di Genoa Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Sky Sport commentando la prestazione dei nerazzurri.

PRESTAZIONE – «Io partirei dalla prestazione più che dalla classifica. Il Genoa vive un bel momento, serviva una partita importante e avevamo ragione perché secondo me abbiamo fatto una buona prestazione. Abbiamo subito gol proprio quando loro avevano smesso di spingere. Potevamo fare il 3-1, potevamo essere più attenti, ma abbiamo portato a casa la cosa più importante: i tre punti. I giocatori si sono subito calati nella partita. Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, quando non vanno bene vieni criticato. Ma anche i subentrati hanno dato prova di carattere, maturità e qualità».

BISSECK A DESTRA – «Oggi bene a destra con Bisseck? Sono andati con un attaccante a prenderci Bastoni e quindi abbiamo sviluppato di più a destra. Dobbiamo avere alternative per attaccare, Bisseck ci dà una soluzione quando gioca a destra. Luis Henrique ha qualità, potrebbe attaccare di più la profondità». LEGGI LE DICHIARAZIONI COMPLETE SU INTERNEWS24.COM