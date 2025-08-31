Genoa Juventus: i convocati di Patrick Vieira per la sfida del Ferraris, la lista completa dei giocatori rossoblù

Patrick Vieira, allenatore del Genoa ed ex centrocampista campione del mondo con la Francia nel 1998, ha ufficializzato la lista dei convocati per il match di Serie A contro la Juventus, in programma oggi alle ore 18:30 allo stadio Luigi Ferraris di Marassi. La sfida, valida per la seconda giornata di Serie A, rappresenta un banco di prova importante per entrambe le formazioni, con i rossoblù alla ricerca di punti preziosi e i bianconeri determinati a consolidare la propria posizione in classifica.

Un’assenza pesante: fuori Sebastian Otoa

L’unico indisponibile per il tecnico francese è Sebastian Otoa, giovane difensore centrale classe 2003, apprezzato per la sua fisicità e capacità di lettura del gioco. Otoa non sarà della partita a causa di un problema fisico e dovrebbe tornare a disposizione dopo la sosta per le Nazionali. La sua assenza costringerà Vieira a rivedere alcune soluzioni difensive, puntando probabilmente su giocatori più esperti per contenere l’attacco juventino.

La Juventus di Tudor attesa a Marassi

Dall’altra parte, la Juventus guidata da Igor Tudor – tecnico noto per il suo pragmatismo tattico e la gestione equilibrata delle partite – arriva a Genova con l’obiettivo di proseguire la propria striscia positiva. I bianconeri, forti di una rosa ricca di talento, dovranno fare i conti con l’atmosfera calda del Ferraris, storicamente uno stadio difficile per qualsiasi avversario.

Un match dal sapore speciale

La partita tra Genoa e Juventus non è mai una sfida banale: la rivalità sportiva, la cornice di pubblico e l’importanza dei punti in palio rendono l’incontro particolarmente atteso. Vieira, alla sua prima stagione sulla panchina rossoblù, punta a dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane, facendo leva sull’entusiasmo dei tifosi e sulla solidità del gruppo.

Convocati Genoa per Genoa-Juventus

L’elenco completo dei convocati sarà determinante per capire le scelte tattiche di Vieira, che dovrà bilanciare esperienza e freschezza atletica. Con l’assenza di Otoa, occhi puntati sui leader difensivi e sui giovani pronti a mettersi in mostra.

Portieri: Leali, Siegrist, Sommariva.

Difensori: Fini, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Ostigard, Sabelli, Vasquez.

Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Stanciu, Thorsby.

Attaccanti: Carboni, Colombo, Cuenca, Ekhator, Ekuban, Gronbaek, Venturino, Vitinha.