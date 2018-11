Genoa, Kouamé verso il derby: «Una vittoria ci può rilanciare»

In un’intervista l’attaccante Koaumé ha spiegato la sua voglia di migliorare e gli ultimi risultati del Genoa

«Se sono al Genoa è perché me lo sono meritato», Koaumé, attaccante del Grifone, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport, a cui ha raccontato il desiderio di migliorare e di scoprire tutte le sue potenzialità. «Rispetto alla Serie B – ha continuato Koaumé – è tutta un’altra storia, sta a me dimostrare ciò che so fare. Da quando sono qui gioco con la testa più leggera, perché le ultime stagioni mi hanno insegnato di scendere in campo senza preoccupazioni. Nemmeno io conosco ancora tutte le mie potenzialità, quindi non so dire se da qui a fine stagione si potranno vedere ulteriori miglioramenti in me».

Fin qui la sua stagione è positiva, ma le ultime prestazioni del Genoa non sono state incoraggianti. «Dopo aver pareggiato con i Campioni d’Italia – ha aggiunto Kouamé – ci sta perdere punti con Milan e Napoli. Noi dobbiamo continuare a dare il massimo, a partire dal derby con la Sampdoria: non ne ho mai giocati nella mia carriera, quindi mi farò spiegare da Criscito il significato di questa partita. Una vittoria ci potrebbe rilanciare».