Genoa, Kouamé festeggia la vittoria con la Costa d’Avorio – FOTO

Kouamé, assenza pesante in Napoli Genoa, esulta dopo la vittoria della sua Costa d’Avorio contro la Nigeria in Coppa d’Africa U23

Buona la prima per la Costa d’Avorio di Kouamé. Il giovane attaccante del Genoa, convocato dalla Nazionale per la Coppa d’Africa Under 23, non ha partecipato alla trasferta a Napoli.

La selezione del rossoblù ha trionfato all’esordio nella competizione, vincendo 1-0 contro i pari età della Nigeria.