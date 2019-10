Genoa, Kouame salterà l’impegno con il Napoli: il motivo

Christian Kouame salterà il prossimo impegno di campionato contro il Napoli: il giocatore è stato convocato dalla Costa D’Avorio

Christian Kouame è stato convocato dalla Costa d’Avorio Under 23 per la prossima Coppa d’Africa che si svolgerà in Egitto dall’8 al 22 novembre.

D’accordo con la società ligure, l’attaccante rossoblù si unirà alla Nazionale tra lunedì e martedì. Kouamé salterà dunque il prossimo impegno del Grifone contro il Napoli. Da capire se riuscirà a rientrare in tempo per la trasferta di Ferrara.