Genoa, Leali nel post partita: «Rigore? ci poteva stare. Le vittorie vanno sempre festeggiate. Ecco qual è il nostro segreto»

Il portiere del Genoa Nicola Leali, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita del match vinto 2-1 sul Lecce di Marco Giampaolo valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

FALLO DI MANO – «Dalla porta avevo visto il tocco di mano, non sapevo quanto era largo il braccio. A rivederlo ci poteva stare il rigore».

DIFESA – «Il nostro segreto è l’intensità mentale e fisica, l’attenzione che mettiamo su ogni dettaglio che fa la differenza e ci ha aiutato in queste partite».

FESTEGGIAMENTI – «Le vittorie vanno sempre festeggiato, l’abbiamo fatto tanto come sempre».

CARRIERA – «Ho fatto due stagioni in Serie B, non ho avuto infortuni. Poi ho fatto due stagioni in Serie A e sono andato all’estero. Non so dire il perché, ora lavoro sul presente. Il passato ormai è stato quello che è stato, lo apprezzo perché mi ha aiutato a crescere e mi porto questo bagaglio con me».

PUNTI DI FORZA – «Ho sempre lavorato al massimo in questi due anni, l’anno scorso avevo un compagno di squadra che ora è all’Inter e quindi era molto forte, quest’anno manteniamo alto il livello che è fondamentale per farsi trovare pronti».