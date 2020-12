Genoa, Maran: «Arrabbiati per aver pareggiato con il Milan» – VIDEO

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato in conferenza stampa il pareggio conquistato contro il Milan – VIDEO

Rolando Maran, allenatore del Genoa, ha commentato in conferenza stampa il pareggio conquistato contro il Milan.

«Siamo tornati nello spogliatoio arrabbiati, abbiamo provato a vincere fino alla fine ma non ci siamo riusciti avendo di fronte un Milan che non perde da nove mesi. E questa, per me, è una cosa bella. Questa è la strada giusta, bisogna aggiungere qualcosa in più per diventare una squadra completa. Lavorando su tante cose ho trovato delle modifiche per diventare più pericolosi, i ragazzi lavorano con grande impegno. Ci sono tante cose positive, ma adesso dobbiamo vincere».