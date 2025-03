Genoa, Miretti nel pre partita: «Non ci sono partite facili. Non dobbiamo fermarci, ogni punto è importante»

Il centrocampista del Genoa Fabio Miretti ha parlato nel pre partita della sfida contro il Cagliari, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025

Il centrocampista del Genoa Fabio Miretti ha parlato ai microfoni di DAZN nel pre partita della sfida contro il Cagliari, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Mi aspetto una gara difficile, come all’andata, anche perché di partite facili non ce ne sono. Non dobbiamo fermarci, ogni punto è importante e servono punti per proseguire verso il nostro obiettivo».