Genoa, Onguené si presenta: «Club storico, bella opportunità per me»

Jerome Onguené, neo acquisto del Genoa arrivato dal Salisburgo, si è presentato al mondo rossoblù in conferenza stampa.

GENOA – «Il Genoa è un club storico, il più antico d’Italia. E poi anche dal punto di vista del gioco, qui c’è un tipo di difesa che mi piace. La considero una bella opportunità per la mia carriera. Il mio ruolo in difesa? Non ho preferenze particolari tra giocare a tre o a quattro. In passato ho giocato con entrambi i sistemi di gioco».

ESORDIO CON L’ATALANTA – «Ho avuto un’impressione ottime specie dal nostro gioco di difesa. Abbiamo giocato bene e se consideriamo le ultime tre partite la difesa si è comportata bene. Spero che possiamo essere pronti a scalare la classifica velocemente».