Genoa: quello che Thiago Motta chiede ad Ankersen

Il Genoa sta chiedendo molto ai propri laterali, soprattutto ad Ankersen. Thiago Motta vuole sovrapposizioni costanti

Il Genoa possiede laterali molto propositivi su entrambi i lati, come Ankersen, Pajac, Ghiglione e Barreca. Come faceva Andreazzoli, anche Thiago Motta chiede loro tanta spinta. Lo scopo è quello di non costringere gli attaccanti a defilarsi troppo, di conseguenza i laterali bassi sono decisivi nel coprire l’ampiezza.

Un esempio nella slide sopra, in cui Ankersen viene ben servito sul lato debole. Inoltre, i terzini non scappano subito in avanti quando il Genoa costruisce dal basso, ma anzi partecipano attivamente alla prima impostazione.