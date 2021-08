Genoa, rinnovo Ballardini: c’è l’intesa per proseguire insieme. I dettagli

Il Genoa e Davide Ballardini vogliono proseguire a lungo insieme e avrebbero trovato l’intesa per un rinnovo fino al 2023

La missione al Genoa di Davide Ballardini non è ancora finita, e potrebbe non esserlo ancora a lungo. Come riportato da Il Secolo XIX, infatti, nella giornata di ieri Federico Pastorello, agente dell’allenatore, ha incontrato la dirigenza del Grifone trovando l’accordo per un rinnovo di contratto fino al 2023.

Un’intesa che rafforza ancora di più il rapporto tra Ballardini e il Genoa. Sotto l’aspetto delle cifre, il tecnico dovrebbe percepire uno stipendio intorno al milione più bonus.