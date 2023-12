Genoa, rinviato il rinnovo di Gilardino: il motivo della decisione

Genoa, non è ancora tempo di rinnovo per Alberto Gilardino: il motivo della decisione della società rossoblù

Come riferisce Il Secolo XIX, in casa Genoa non si pensa ancora al rinnovo di Alberto Gilardino, nonostante la voglia sia quella di continuare con l’attuale allenatore.

Il club, però, avrebbe intenzione di pensare prima ai risultati sul campo e solamente a stagione inoltrata avviare i discorsi con il tecnico per il suo prolungamento.