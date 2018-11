Il Derby della Lanterna tra Genoa e Samp è fondamentale per entrambe le compagini, obbligate a vincere per ritrovare la giusta autostima

Il Derby della Lanterna non è mai un match banale. Genoa e Samp hanno sempre regalato grande spettacolo e colpi di scena a non finire. Storicamente è sempre stato un match molto sentito. Quest’anno, però, il risultato finale non avrà solo valore di prestigio e onore per chi riuscirà a trionfare, ma servirà da carburante per tornare a macinare punti dopo un periodo molto negativo, soprattutto per gli uomini di Giampaolo.

