Genoa Sampdoria, i convocati di Ranieri per il derby: in 22 a disposizione

Genoa Sampdoria, Ranieri convoca 22 giocatori per il derby di domani. Dalla lista del tecnico assenti gli infortunati

Claudio Ranieri ha diramato la lista dei giocatori convocati per Genoa-Sampdoria, derby in programma domani allo stadio Marassi. Nell’elenco dei 22 calciatori non figurano gli infortunati Barreto, Jankto, Bonazzoli, Bertolacci e Bereszynski. Ecco tutti i nomi:

Portieri: Audero, Falcone, Seculin.

Difensori: Augello, Chabot, Colley, Depaoli, Ferrari, Murillo, Murru, Regini.

Centrocampisti: Ekdal, Léris, Linetty, Thorsby, Vieira.

Attaccanti: Caprari, Gabbiadini, Maroni, Quagliarella, Ramírez, Rigoni.