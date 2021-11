Genoa, test in famiglia con la Primavera. Buoni segnali per Sheva

Il Genoa ha disputato oggi un’amichevole in famiglia contro la formazione Primavera. Prime indicazioni positive per il tecnico

Sgambata in famiglia per il Genoa, che oggi ha battuto per 3-1 la formazione Primavera. A segno, per i rossoblù, sono andati Melegoni, Gjini e Bianchi, mentre la rete del momentaneo pari è stata firmata da Boci.

Primi segnali incoraggianti per Shevchenko, che al ritorno del campionato dovrà vedersela con la Roma.