Genoa-Torino, Belotti esulta: «Punto di partenza, gruppo unito»

Le parole al termine del match di Andrea Belotti, dopo la prima vittoria in campionato del Torino contro il Genoa

Recupero lampo di Andrea Belotti e vittoria scaccia crisi per il Torino nel recupero contro il Genoa. L’attaccante non ha segnato, ma è stato come sempre prezioso per la squadra allenata da Giampaolo. Le dichiarazioni a fine partita del ‘Gallo’ ai microfoni di Sky Sport.

Punto di partenza – «È stata una bella serata sotto tutti i punti di vista, sono riuscito a recuperare in due giorni e ad aiutare la squadra. Deve essere un punto di partenza perché questa squadra è in continua crescita e deve dimostrarlo con i risultati. Ci prendiamo questa vittoria, lavoreremo per vincere anche le prossime partite».

Gruppo unito – «Ci siamo guardati in faccia, oggi il gruppo ha dimostrato di essere unito. Quando si gioca bene a calcio ci si diverte: se uno si muove, l’altro sa cosa fare. Sapevamo che quello del mister era un lavoro lungo: siamo contenti si stia iniziando a vedere, ma possiamo fare ancora meglio».