Genoa Torino, i convocati del Grifone: doppia defezione dell’ultimo minuto

Genoa Torino, i convocati del Grifone per la sfida di domani: doppia defezione dell’ultimo minuto per Thiago Motta

Sono 23 i convocati di Thiago Motta per la partita col Torino. Lo staff del Genoa, però, sconta all’ultimo minuto due assenze di un certo peso nel proprio scacchiere.

Domani non saranno della partita, infatti, né il difensore Zapata – problema ai flessori per lui – né il centrocampista Lerager, fermato da un affaticamento. Rispetto alla partita con la Spal, in compenso, ritornano a disposizione Barreca e Saponara.