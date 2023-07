Genoa, ufficiale la cessione di Touré al Le Havre

Il Le Havre ha ufficializzato di aver acquistato a titotolo definitivo il cartellino di Abdoulaye Touré dal Genoa

Di seguito il comunicato del Le Havre sull’arrivo di Abdoulaye Touré dal Genoa.

COMUNICATO – Abdoulaye, 29 anni, ha indossato i colori dell’FC Nantes in Ligue 1 143 volte e ha esperienza in Turchia e in Italia con il Genoa. Abdoulaye, agguerrito nelle competizioni di alto livello, sta rafforzando il gruppo di Luka Elsner, al quale si unirà domani per il suo primo allenamento collettivo.