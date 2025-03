Genoa, Vieira in conferenza: «E’ stata una grande partita da parte nostra. Salvezza? abbiamo fatto un passo in avanti ma non è ancora fatta»

L’allenatore del Genoa Patrick Vieira ha parlato nel post partita del match valido per la 29a giornata del campionatio di Serie A contro il Lecce. Le parole

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato nella conferenza post partita dopo la vittoria per 2-1 sul Lecce di Marco Giampaolo valido per la ventinovesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

CRESCITA DELLA SQUADRA – «E’ stata una grande partita da parte nostra. Volevamo iniziare bene questo primo tempo, era importante vincere oggi. L’atmosfera di stasera è stata bellissima. E’ per quello che credo che questa società debba restare in Serie A. Malinovskyi e Miretti hanno fatto una bella partita ma credo che da Leali in poi sono rientrati bene. Abbiamo trovato il modo di essere uniti e fare una bella partita anche se abbiamo sofferto alla fine. Sono molto orgoglioso di questa squadra».

SALVEZZA – «Anche oggi è stata una partita difficile da vincere. Rimaniamo con i piedi per terra, concentrati sapendo che il nostro obiettivo è restare in Serie A. Siamo orgogliosi che abbiamo vinto una gara importante, abbiamo fatto un passo in avanti ma non è ancora fatto».

MALINOVSKYI E MIRETTI – «La cosa positiva è vedere Ruslan in campo. Miretti ha fatto questi due gol, il tempo di inserimento è stato veramente bellissimo. Il primo tocco sul gol è stato bellissimo, il secondo anche. Ha fatto vedere la qualità in questi due gol, ma io voglio ancora di più e mi aspetto che faccia più gol e più assist perché è un giocatore importante».

4-2-3-1 – «Abbiamo fatto veramente una bella partita. I ragazzi si divertono sul campo. Io sono molto contento perché vedo una squadra molto unita anche quando ci sono momenti difficili. Chi è entrato ha fatto bene, i giocatori mettono la qualità al servizio della squadra ed è per questo che facciamo bene».

PERSONALITA’ E AGGRESSIVITA’ FIN DALL’INIZIO – «E’ quello che volevo ed è di quello che abbiamo parlato in settimana: giocare dall’inizio, di essere aggressivi e compatti. E il primo tempo è uno dei più belli fatti nelle ultime partite. Questo è il nostro obiettivo, dobbiamo continuare ad entrare in partita con personalità».

RECUPERI PER LA JUVENTUS – «Non si sa ancora».

CAMBI – «Gli ultimi 15-20 minuti sono stati complicati. Ci siamo abbassati, il Lecce ha giocato con più intensità. Abbiamo fatto un po’ di fatica sulla velocità dei nuovo entrati del Lecce, Onana ha poi portato energia alla squadra».

MALINOVSKYI – «E’ un giocatore internazionale. Porta la sua personalità e la sua qualità fisica. Non è ancora al 100% però sta crescendo settimana dopo settimana».

FUTURO – «Non voglio perdere il nostro obiettivo ed è rimanere in Serie A. L’atmosfera che abbiamo visto stasera e come abbiamo giocato nel primo tempo, credo che questa squadra deve meritare di giocare in Serie A. Dopo avremo la possibilità di pensare al futuro».