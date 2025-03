Genoa, Vieira in conferenza: «Lo spirito è stato giusto da parte dei miei, non ci sono mai partite semplici»

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato nel post partita della sfida contro il Cagliari, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025. Le parole

Il tecnico del Genoa Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa della sfida terminata con il risultato di 1 a 1 contro il Cagliari, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole.

LA PARTITA – «Sono arrivato a novembre e mi serviva dare stabilità e direzione alla squadra, oggi abbiamo cambiato alcune cose. Dispiaciuto per il primo tempo che abbiamo fatto ma nel secondo abbiamo dimostrato che il piano gara che avevamo preparato era giusto».

DIFFICOLTA’ – «A questo livello si prendono gol se non si gioca in modo aggressivo. Abbiamo sbagliato a non segnare noi e poi hanno fatto il gol del vantaggio loro, è stata buona la nostra reazione. Lo spirito è stato giusto da parte dei miei, non ci sono mai partite semplici come abbiamo visto contro Cagliari ed Empoli».

UMORE – «Dobbiamo guardare la partita dall’inizio alla fine, nel primo non abbiamo fatto bene ma abbiamo reagito nel secondo. Un punto meritato per noi ed il Cagliari, abbiamo avuto un tempo per parte. Risentimento al flessore per Cornet»