Genoa, Vieira: «Il primo tempo è stato inaccettabile, c’è una cosa positiva»

Le parole di Patrick Vieira, allenatore del Genoa, nel post partita della sfida dei rossoblù contro la Fiorentina. Tutti i dettagli in merito

Patrick Vieira ha parlato a Dazn nel post partita di Fiorentina-Genoa.

RAMMARICO – «Se guardiamo al secondo tempo credo che meritavamo almeno un punto. Però dall’altra parte abbiamo iniziato malissimo la partita, non siamo entrati bene. Un primo tempo molto difficile da accettare. Abbiamo mancato di concentrazione, di aggressività, di leadership. Sul primo gol preso non c’è stata organizzazione, con la loro qualità tecnica abbiamo preso gol, ma così non si può. Dobbiamo fare meglio».

ASPETTI POSITIVI E NEGATIVI – «L’aspetto positivo è stata la voglia di cercare il punto: abbiamo giocato con più intensità, per andare avanti. Ci è mancato il gesto tecnico e la scelta, per quello non siamo riusciti a segnare il secondo gol. Però c’è tanto di positivo da poter prendere per la prossima partita».

MERCATO – «Io sono contento del gruppo di giocatori che ho a disposizione, lavorano bene con voglia di portare il club avanti».

MANCA LEADERSHIP – «Abbiamo giocatori di forte personalità e voglio che sul campo si prendano maggiori responsabilità. Si è visto nel secondo tempo e questo aspetto deve emergere di più».

SERIE A – «Un campionato molto difficile, non c’è grandissima differenza tra chi lotta per rimanere in Serie A e chi gioca per l’Europa. Come noi oggi, ci sono tantissime squadre che possono giocarsela anche con chi sta più in alto in classifica. L’unica differenza è che noi su due errori abbiamo preso gol, noi non ci siamo riusciti quando hanno fatto loro gli errori».