Preziosi elogia il Genoa: «Diventerà un grande allenatore. Obiettivi? I rossoblu posso arrivare...» - Calcio News 24

Genoa, Preziosi elogia Vieira: «Diventerà un grande allenatore. Salvezza? Nessun dubbio»

Il Genoa attraversa un momento complicato in classifica, ma secondo Enrico Preziosi, ex presidente rossoblù, non c’è motivo di preoccuparsi. L’ex patron ha infatti elogiato il lavoro del tecnico Patrick Vieira, sottolineando come l’allenatore francese abbia tutte le qualità per diventare uno dei grandi del panorama calcistico.

Guardando alla recente sconfitta contro il Napoli, Preziosi ha evidenziato la solidità della squadra e il carattere dimostrato in campo. Nonostante il risultato negativo, il Genoa ha messo in difficoltà una delle squadre più forti del campionato, segnale che la squadra è viva e competitiva. Mancano ancora alcuni tasselli, in particolare un regista in mezzo al campo e un centravanti capace di garantire continuità sotto porta, ma la base della rosa è considerata valida e ben costruita.

Vieira è stato il centro delle dichiarazioni più calorose. Preziosi lo considera un allenatore destinato a una carriera importante. La sua capacità di leggere la partita, la leadership nello spogliatoio e la calma nella gestione delle difficoltà sono caratteristiche che stanno già emergendo, nonostante la giovane età e l’esperienza ancora limitata nei grandi campionati.

In termini di classifica, il Genoa si trova in una posizione delicata, ma l’ex presidente non è preoccupato. Ritiene che la squadra sia in grado di risalire e conquistare la salvezza senza troppi affanni. A suo dire, le prestazioni offerte finora non rispecchiano il reale valore del gruppo, spesso penalizzato da episodi sfortunati o cali di concentrazione nei momenti chiave.

Preziosi ha anche evidenziato come, nonostante i risultati altalenanti, il Genoa stia mantenendo una sua identità precisa. La squadra gioca con determinazione, mostrando un atteggiamento positivo e combattivo in ogni partita. Questo spirito sarà fondamentale nel corso della stagione, soprattutto quando si entrerà nella fase più calda della lotta per la salvezza.

Il messaggio finale è chiaro: il Genoa ha tutte le carte in regola per restare in Serie A. Con Vieira in panchina, una rosa motivata e una tifoseria storicamente vicina alla squadra anche nei momenti più duri, il cammino può ancora essere positivo. Nonostante le difficoltà, il Grifone è vivo. E guarda avanti con fiducia.