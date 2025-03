Genoa, Zanoli nel post partita: «Il punto è sicuramente importante in ottica salvezza. Devo migliorare soprattutto...»

Il centrocampista del Genoa Alessandro Zanoli ha parlato nel post partita della sfida contro il Cagliari, valida per la 28a giornata del campionato di Serie A 2024/2025

Il centrocampista del Genoa Alessandro Zanoli ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita della sfida contro il Cagliari, valida per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2024/2025. A seguire le sue parole

SECONDO TEMPO – «Nel secondo tempo abbiamo preparato meglio la gara, seguendo anche le indicazioni del mister. Il punto è sicuramente importante in ottica salvezza».

IL GOL – «Ho visto all’ultimo secondo spostarsi. Posso dire che è stato bravo Augello a limitarmi, stavo per finire sui cartelloni pubblicitari (ride ndr), quindi l’ho presa con il tallone. Devo migliorare sicuramente nei servizi dei miei compagni, me l’ha detto anche il mister. Cercherò di essere più lucido, non ho fatto in tempo a cercare la conclusione sul primo palo».

RAPPORTO CON L’ALLENATORE – «Sto svolgendo un nuovo ruolo che non ho mai fatto. Sono stato sempre un giocatore offensivo, mentre oggi sono entrato a fare il terzino. Il tecnico mi sta aiutando un sacco a crescere e a migliorare in questa nuova posizione».