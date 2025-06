Georgia-Isole Far Oer: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Boris Paichadze andrà in scena la sfida tra Georgia-Isole Far Oer: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Al Boris Paichadze di Tbilisi si giocherà la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali tra Georgia-Isole Far Oer. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

Georgia (4-1-4-1): Mamardashvili; Kakabadze, Kashia, Dvali, Lochoshvili; Kiteishvili; Davitashvili, Mikautadze, Chakvetadze, Kvaratskhelia; Zivzivadze. Ct: Sagnol.

Isole Far Oer (3-4-3): Reynatrod; Faero, Vatnhamar, Edmundsson; Benjaminsen, Hansson, Hendriksson, Davidsen; Frederiksberg, Knudsen, Sorensen. Ct: Klakstein.

Orario e dove vederla in tv

Georgia-Isole Far Oer si gioca alle ore 18:00 di giovedì 5 giugno per la sfida di qualificazione ai prossimi Mondiali. Verrà trasmessa in diretta in esclusiva su SKY SPORT e in streaming su NOW TV e SKY GO.