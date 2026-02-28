Gerard Martin Maldini, regalo speciale al difensore del Barcellona: nel suo futuro c’è il Milan? Tutta la verità dopo il gesto della leggenda rossonera

Gerard Martin Maldini, il gesto per il difensore del Barcellona: futuro al Milan? Ecco la verità dopo il regalo della leggenda rossonera

Gerard Martin, promettente difensore del Barcellona, ha appena ricevuto un regalo di compleanno decisamente fuori dal comune: una maglia storica indossata in partita dal suo idolo assoluto, Paolo Maldini.

Ultime notizie Calcio Estero: tutte le novità del giorno provenienti da tutto il mondo

Un omaggio d’autore che non arriva per caso, ma che si intreccia inevitabilmente con le recenti dichiarazioni del giocatore e le voci di mercato che lo accostano proprio ai rossoneri.

• Il soprannome da predestinato: in una recente intervista all’emittente TV3, Martin aveva commentato divertito il nomignolo affibbiatogli dallo spogliatoio blaugrana: “È molto divertente, i miei compagni mi chiamano ‘Maldini‘. Lo prendo come un grande complimento e sono felice di esprimermi a un livello tale, come difensore centrale, da meritare questo accostamento”.

• L’intreccio di mercato: il nome dello spagnolo è finito da tempo sui radar del Milan. Secondo l’esperto di mercato Matteo Moretto, la dirigenza rossonera avrebbe mostrato un interesse concreto per il centrale. Dal canto suo, Mundo Deportivo aveva frenato gli entusiasmi, sottolineando come la volontà primaria del giocatore fosse quella di non muoversi dalla Catalogna.

Tuttavia, il recapito della maglia da parte della leggenda rossonera in persona ha riacceso le speculazioni in Spagna e in Italia: basterà questo gesto dal forte sapore romantico per far vacillare Martin e spingerlo a riconsiderare un futuro a San Siro?