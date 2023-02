Germania, Flick: «Vogliamo far vedere a tutti di cosa siamo capaci»

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato delle novità che vorrebbe apportare nella nazionale

Hansi Flick, commissario tecnico della Germania, ha parlato delle novità che vorrebbe apportare nella nazionale.

PAROLE – «Dovremmo avere almeno uno o due giocatori nuovi con noi, sarà interessante vedere in azione alcuni giovani. Vogliamo far vedere a tutti di cosa siamo capaci, sono certo di avere ragazzi fantastici, di ottima qualità. È importante sapere di avere una squadra che combatte per restituire qualcosa agli spettatori, chiunque voglia è il benvenuto nel nostro cammino verso Euro 2024. Naturalmente dovremo migliorare a livello difensivo, guardate in Qatar, le squadre arrivate in fondo hanno preso pochi gol. Bisogna saper difendere senza compromessi».