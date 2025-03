Italia, i migliori e i peggiori contro la Germania: l’attacco la buona notizia, serata nera per la difesa

Italia, i migliori e i peggiori in campo e il voto di Spalletti nel 3-3 con la Germania che elimina gli azzurri dalla Nations League

Finisce a Dortmund la Nations League degli Azzurri: l’Italia pareggia 3-3 contro la Germania, un risultato di per se non brutto, ma che non vale come l’impresa che, visto l’andamento della partita, era alla portata della squadra di Spalletti. Tanti i rammarichi, soprattutto in un primo tempo in cui la differenza tra noi e la Germania è stata abissale, come se facessimo due sport diversi. Il raddoppio subito poi è una candid camera: la squadra si dimentica di essere in campo sul corner tedesco, stupendo anche Musiala che realizza il gol più facile e assurdo della sua carriera. Da cosa ripartire? Dalla reazione della ripresa dove, anche grazie al calo fisiologico e poco teutonico della squadra di Nagelsmann, gli Azzurri riprendono campo e trovano il pari: si poteva fare il 4-3 che avrebbe mandato la partita ai supplementari, ma Marciniak prima concede e poi toglie un penalty a Di Lorenzo molto, molto dubbio. Di seguito i voti dei migliori, dei peggiori e di Spalletti de la Gazzetta dello Sport.

MIGLIORI

Kean 7.5: «Ha addosso Tah e Rudiger, ma appena ha due palle buone non perdona. Il 3-2 è meraviglia dall’inizio alla fine».

Raspadori 7: «Grande impatto: raccordo e assist lucido per il 3-2 di Kean, la palla a Di Lorenzo per il rigore del 3-3 non dato, che segna poco dopo».

PEGGIORI

Donnaumma 4.5: «L’assenza sul 2-0 è da 3 e cambia la partita, poi evita due gol fatti (paratone su Kleindienst e Kimmich) e quasi respinge il 3-0».

Gatti 4.5: «Musiala è troppo sfuggente per non mandarlo in affanno: giallo dopo 20’ e inizia anche il suo naufragio. Sul 2-0 guarda, come tutti».

Maldini 4.5: «Debutta dal 1’ e parte benino, ma viene inghiottito dal crollo collettivo: prova a uscire ma va sempre a sbattere, da un suo errore nasce l’1-0».

ALLENATORE

SPALLETTI 5.5: «Italia inguardabile per un tempo: schiacciata, distratta e prende di testa il quinto gol sugli ultimi otto. Poi almeno la corregge bene».