Lanzoni, lo speaker del Milan: «Finalmente un derby con i tifosi»

In un’intervista Germano Lanzoni, storico speaker del Milan, ha parlato del derby

Germano Lanzoni, storico speaker del Milan, è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport e ha parlato delle emozioni del ritorno dei tifosi per un derby.

DERBY – «Milan-Inter è sempre speciale, ma stavolta lo sarà ancora di più. Per i tifosi, restare un anno e mezzo lontano dagli stadi è stato sportivamente devastante, e in partite così l’effetto era ancora più potente. In un derby la cornice è la partita. Le coreografie, i cori,i colori, la partecipazione. Il pubblico è sempre presente nelle azioni».

PORTE CHIUSE – «Spero sia stata una parentesi davvero unica e irripetibile. Il contesto era surreale, la mia voce risuonava in uno stadio vuoto, ma ho avuto la sensazione di vivere un privilegio, assistevo a uno spettacolo che il resto della gente era costretto a guardare alla tv».