Genoa Venezia, ecco le parole dell’allenatore Eusebio Di Francesco dopo il match di Serie A 2024/2025. Le dichiarazioni

Eusebio Di Francesco, ai microfoni di DAZN, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su Genoa Venezia di Serie A.

LE PAROLE – «Se non facciamo gol diventa dura, perché l’errore ci può stare. Dobbiamo crescere dal punto di vista della leggerezza quando arriviamo davanti. Mi preoccupa il fatto che non riusciamo a concretizzare. Non siamo riusciti nel momento migliore a segnare e poi la partita cambia. Ci manca il gol e poi sullo 0-1 non abbiamo fatto bene. Vedo che ci sono alcune qualità differenti una dall’altro. L’attacco si era mosso abbastanza bene, ma non era stato incisivo come avrei voluto. Penso che purtroppo sia riuscito meglio a loro che a noi. Dobbiamo cercare di essere più liberi di testa».

CAMBI – «I cambi hanno fatto la differenza, il Genoa ha messo dentro giocatori forti e di gamba. Noi abbiamo sbagliato le marcature in occasioni del primo gol, stava funzionando tutto ma prendere gol su una spizzata è un peccato, potevamo sicuramente gestire meglio la conduzione della linea difensiva. Negli ultimi venti metri ci manca ancora lucidità, non siamo stati bravi a segnare; il Venezia ha avuto le sue occasioni, come sempre non le sfruttiamo».

MERCATO – «E’ una bella sfida. La classifica non ci aiuta, ma inutile stare qui a leccarsi le ferite; il mio lavoro è quello di far crescere questo gruppo. Dico ai miei di lasciarsi un po’ più andare, bisogna crescere su queste cose. Ho a disposizione un grande gruppo, con 16 punti bisogna fare qualcosa in più altrimenti non ne usciamo mai».

DIFFICOLTA‘ – Cercheremo di lavorare proprio su questo, le partite sono sempre meno. Quando parlo di alzare la qualità intendo anche attaccare la porta con cattiveria. Kike ci ha dato spessore, a centrocampo abbiamo qualità, cerchiamo maggiore freddezza e lucidità. Noi abbiamo giocatori che amano dribblare, che lo facciano; chi ha qualità deve sfruttarle».