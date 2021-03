Gerrard: «I tifosi del Liverpool preferiscono Klopp come allenatore anziché me»

Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, ha parlato del proprio futuro e del possibile approdo sulla panchina del Liverpool

Steven Gerrard, tecnico dei Rangers, ha parlato del proprio futuro e del possibile approdo sulla panchina del Liverpool. Le sue parole.

«Io allenatore del Liverpool? I tifosi del Liverpool non vogliono che io guidi la squadra. Loro vogliono che rimanga allenatore Jurgen Klopp e io li sostengo pienamente in questo. Potete solo immaginare quanto noi tutti lo amiamo. Non dovremmo parlarne perché il Liverpool è ora guidato da uno dei migliori allenatori. Amo Klopp e spero che rimanga con il club per molti altri anni. Lavoro per i Rangers, sono felice del mio ruolo, e non credo che parlare in questo modo aiuti. Il Liverpool è il mio club. Sogno un giorno di guidare questa squadra? Sì, questo è il mio sogno, ma non avverrà ora. Inoltre, nessuno sa se sarò abbastanza bravo per farlo. Chi ha detto che i proprietari avrebbero scelto me? Il mondo è pieno di allenatori. Innanzitutto dobbiamo rispettare Jurgen, che ha fatto un lavoro incredibile. Sosteniamolo»