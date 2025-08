Ghilardi-Roma, è fatta. Ora si accelera per l’attacco e il centrocampo

Roma, Ghilardi è il nuovo rinforzo per la difesa di Gasperini, ma il mercato non è ancora finito: si cercano rinforzi a centrocampo e in attacco

Non è servito aspettare un’altra telenovela di mercato: la Roma ha chiuso per Daniele Ghilardi, difensore dell’Under 21, trovando l’intesa definitiva con il Verona. Una lieve differenza di 300 mila euro sui bonus è stata colmata ieri sera, sbloccando un’operazione da 11 milioni di parte fissa. Come riportato da la Gazzetta dello Sport, il giocatore è atteso oggi a Trigoria per le visite mediche, pronto a firmare un quinquennale e partire già domani per l’amichevole di Lens, ultima tappa prima del ritiro in Inghilterra.

Il centrale ha fortemente voluto la Roma, e la società ha accelerato senza esitazioni. Ma l’arrivo di Ghilardi non chiude il mercato giallorosso: si continua a lavorare sul reparto offensivo, dove restano aperti più fronti. In cima alla lista c’è Fabio Silva del Wolverhampton, valutato 15 milioni, con un ingaggio da 2 milioni a stagione. In alternativa, attenzione a Nene Dorgeles del Salisburgo, esterno offensivo della nazionale maliana, considerato più adatto di Echeverri (sempre più vicino al Girona).

In uscita, invece, c’è da monitorare la posizione di Artem Dovbyk, che ieri ha segnato ma convinto poco. «Non è apparso cinico sotto porta e non ha dialogato bene con i compagni». L’ucraino resta sotto osservazione, con Leeds, Villarreal, Milan e Atalanta interessate. Se dovesse partire, i sostituti sarebbero già individuati: Rasmus Hojlund, vecchio pallino di Gasperini, e Nikola Krstovic del Lecce, apprezzato per velocità e fiuto del gol.

Sul fronte centrocampo si cerca un mediano da affiancare a Cristante, El Aynaoui e Koné. In pole c’è l’argentino Juan Ignacio Nardoni del Racing, con passaporto italiano, che avrebbe superato Palhinha (vicino al Tottenham). Restano in lista anche Martinelli del Fluminense e Matt O’Riley del Brighton.