Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha parlato dei possibili danni dopo l’emergenza Coronavirus e non solo

Dopo la scelta della Reggina di non ridurre gli stipendi ai propri calciatori, Francesco Ghirelli, presidente della Serie C, ha parlato all’Ansa.

«Siamo in regime di libero mercato, se la società Reggina ha le risorse io ne prendo atto e sono contento che c’è chi non soffrirà. Detto questo, nulla cambia sulla reale situazione delle società di serie C. C’è il rischio della continuità aziendale e tutti debbono fare grandi sacrifici se vogliamo che il calcio che fa bene al Paese rimanga dopo i crateri aperti dal maledetto virus».